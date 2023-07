Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) rüsten ihren Kader mit einem früheren Erstrundenpick aus der NHL auf. Wie die Schwarzwälder mitteilten, kommt Angreifer Zach Senyshyn für die kommende Saison. Der 26-Jährige war 2015 von den Boston Bruins an 15. Stelle in der ersten Draftrunde ausgewählt worden. In Nordamerika brachte es der Flügelstürmer auf 16 Spiele in der NHL, dazu gelangen ihm in 333 Einsätzen in der AHL 132 Scorerpunkte.

Er sei "voller Vorfreude auf die neue Aufgabe" und könne es "kaum erwarten", sagte Senyshyn: "Die Gespräche mit Stefan Wagner und Coach Steve Walker waren ebenso ausschlaggebend, wie die Perspektive an einem Ort zu spielen, an dem Eishockey den Leuten so viel bedeutet wie in Schwenningen. Ich glaube deshalb an ein großes Jahr für das Team und für mich."