Tampere (SID) - Knapp einen Monat, nachdem der Weltverband IIHF Russland die Eishockey-WM 2023 entzogen hat, stehen Tampere und Riga als Ersatz-Ausrichter fest. Das teilte die IIHF am Freitag auf ihrem Kongress in Tampere mit. Tampere, neben Helsinki Spielort der WM 2022, und das lettische Riga, Ausrichter der WM 2021, hatten am Dienstag ihre gemeinsame Bewerbung eingereicht. Die ungarische Hauptstadt Budapest und die slowenische Hauptstadt Ljubljana hatten ihre Anfang Mai abgegebene Bewerbung zurückgezogen.

Die 86. WM soll vom 12. bis 28. Mai 2023 stattfinden. Tampere ist wie bereits in diesem Jahr Hauptspielort. Ursprünglich hätte vom 5. bis 21. Mai 2023 in St. Petersburg gespielt werden sollen. Zuvor war Russland auch die Junioren-WM 2023 in Nowosibirsk und Omsk entzogen worden. Von der laufenden WM in Tampere und Helsinki waren die Russen ebenso wie Belarus im Vorlauf ausgeschlossen worden.

Zudem erhielt die Schweiz mit Zürich und Fribourg den Zuschlag für 2026. Der einzige Mitbewerber Kasachstan hatte seine Bewerbung vorzeitig zurückgezogen. Die Eidgenossen waren ursprünglich als Ausrichter für die WM 2020 vorgesehen, die wegen der Coronapandemie jedoch abgesagt worden war.

Die WM 2024 findet in Prag und Ostrau statt, die WM 2025 in Stockholm und im dänischen Herning.