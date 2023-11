Der Eishockey-Verband der USA hat erstmals in seiner Geschichte einen Schwarzen als General Manager engagiert.

Der Eishockey-Verband der USA hat erstmals in seiner Geschichte einen Schwarzen als General Manager engagiert. Brett Peterson, beim NHL-Klub Florida Panthers in dieser Funktion als Stellvertreter im Amt, hat den Posten für die WM 2024 übernommen. Das gab USA Hockey am Donnerstag bekannt.

Peterson habe "beim Aufbau der Florida Panthers großartige Arbeit geleistet, und sein umfassendes Wissen über den gesamten Spielerpool unseres Landes wird bei der Zusammenstellung unseres Teams für die Weltmeisterschaft von großem Nutzen sein", sagte John Vanbiesbrouck, stellvertretender Exekutivdirektor von USA Hockey. Die nächste WM findet vom 10. bis 26. Mai in Tschechien (Prag und Ostrau) statt.

Schon mit seiner Berufung bei den Panthers hatte Peterson (42) Geschichte geschrieben. Einen schwarzen stellvertretenden GM gab es in der von Weißen dominierten Profiliga nie zuvor. Florida stand in der abgelaufenen Saison im Stanley-Cup-Finale.