Der von einigen Klubs umworbene Nationalspieler Alexander Ehl bleibt der Düsseldorfer EG erhalten. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) gab am zweiten Weihnachtstag die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer bis 2025 bekannt. Der Vizeweltmeister spielt seit 2019 für die DEG, Ehls Vertrag wäre 2024 ausgelaufen.

"Alex ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, der in allen Situationen auf dem Eis steht und noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht. Wir werden noch viel Freude an ihm haben", sagte Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt: "Wie man in der Vergangenheit gesehen hat, ist es nicht einfach, einen Nationalspieler von einem Verbleib in Düsseldorf zu überzeugen. Umso mehr freut es uns, dass es uns dieses Mal gelungen ist."