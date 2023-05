Das WM-Finale in Tampere zwischen Deutschland und Kanada hat dem TV-Sender Sport1 die höchste Einschaltquote bei einer Eishockey-Übertragung seit 13 Jahren beschert. Die 2:5-Niederlage des Überraschungsteams von Bundestrainer Harold Kreis sahen am Sonntagabend bis zu drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Spitze und 1,9 Millionen im Schnitt. Der Marktanteil in der Primetime betrug starke 8,8 Prozent.

Für Sport1, das die WM in Finnland und Lettland gemeinsam mit dem Pay-TV-Sender MagentaSport übertrug, war es der zweitbeste Eishockey-Wert der Sendergeschichte. Nur zum deutschen Halbfinale bei der Heim-WM 2010 (1:2 gegen Russland) schalteten mehr Menschen ein.