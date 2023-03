Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Bundestrainer Hansi Flick vor dem Neustart nach dem WM-Debakel erneut den Rücken gestärkt. "Wir alle im DFB sind von seinem Führungsstil, seiner Vorstellung vom Fußball, seiner Leidenschaft und positiven Energie für eine erfolgreiche Europameisterschaft absolut überzeugt", schrieb Neuendorf in seinem Grußwort im DFB-Journal vor dem Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru.

Flick und der neue Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler hätten "die WM aufgearbeitet und die nötigen Schlüsse gezogen", betonte Neuendorf. Jetzt sei er froh, "dass Hansi Flick zusammen mit seinem Trainerteam die Nationalmannschaft zur Heim-EM führt".