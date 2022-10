Köln (SID) - Verdiente Nationalspieler, schillernde Sportler oder lokale Größen: Die zehn Spielorte der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland haben am Tag vor der Auslosung der Qualifikationsgruppen (Sonntag, 12.00 Uhr/MagentaTV) ihre Stadtbotschafterinnen und -botschafter vorgestellt. Im Rahmen des offiziellen Dinner auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) begrüßten Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Celia Sasic am Samstagabend die Ausgewählten in ihren neuen Rollen.

Jede Stadt benannte eine offizielle Botschafterin beziehungsweise einen offiziellen Botschafter. Zudem haben alle Host Cities die Möglichkeit, diese durch lokale Botschafterinnen und Botschafter zu unterstützen.

Die Botschafterinnen und Botschafter in der Übersicht:

Berlin: Kevin-Prince Boateng (im Stadtteil Wedding aufgewachsener deutsch-ghanaischer Fußballspieler/offizieller Botschafter)

Dortmund: Roman Weidenfeller (langjähriger BVB-Torwart und Weltmeister 2014/offizieller Botschafter), Annike Krahn (langjährige Fußball-Nationalspielerin/lokale Botschafterin)

Düsseldorf: Martina Voss-Tecklenburg (Frauen-Bundestrainerin/offizielle Botschafterin), Sandra Mikolaschek (Para-Tischtennisspielerin bei Borussia Düsseldorf, zweimalige Paralympics-Teilnehmerin/lokale Botschafterin), Selin Oruz (Hockey-Nationalspielerin/lokale Botschafterin)

Frankfurt: Alex Meier (langjähriger Profi und Publikumsliebling bei Eintracht Frankfurt/offizieller Botschafter), Deborah Levi (als Anschieberin Olympiasiegerin 2022 im Zweierbob/lokale Botschafterin)

Gelsenkirchen: Gerald Asamoah (Vize-Weltmeister 2002, langjähriger Profi und Publikumsliebling bei Schalke 04/offizieller Botschafter)

Hamburg: Patrick Esume (Football-Trainer und TV-Kommentator/offizieller Botschafter)

Köln: Harald "Toni" Schumacher (Vize-Weltmeister 1982 und 1986, Europameister 1980, Torwartlegende des 1. FC Köln/offizieller Botschafter)

Leipzig: Jörg Junhold (Geschäftsführer und Direktor des Zoo Leipzig/offizieller Botschafter)

München: Felix Brych (FIFA-Schiedsrichter/offizieller Botschafter)

Stuttgart: Cacau (in Brasilien geborener 23-maliger deutscher Nationalspieler, WM-Dritter 2010, von 2016 bis 2021 Integrationsbeauftragter des DFB/offizieller Botschafter), Niko Kappel (Paralympics-Goldmedaillengewinner 2016 im Kugelstoßen/lokaler Botschafter), Elisabeth Seitz (22-malige Deutsche Meisterin im Turnen, Europameisterin 2022/lokale Botschafterin).