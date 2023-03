Berlin (SID) - England feiert Rekordtorschütze Harry Kane, Portugal Rekordspieler Cristiano Ronaldo: Zum Start der EM-Qualifikation haben die Ausnahmespieler die Schlagzeilen bestimmt. Kane bescherte den Three Lions durch sein 54. Länderspieltor ein 2:1 (2:0) in Neapel gegen Italien und einen perfekten Start in Gruppe C. Ronaldo stieg mit seinem 197. Einsatz für Portugal zum internationalen Rekordspieler auf und traf beim 4:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen Underdog Liechtenstein zweimal.

In Neapel wurde Kane im 81. Einsatz zum erfolgreichsten Torjäger der englischen Nationalmannschaft, zuvor hatte er sich den Spitzenplatz mit Wayne Rooney geteilt. Neben Kane, der in der 44. Minute einen Handelfmeter verwandelte, war Declan Rice (13.) erfolgreich. Für Italien traf Debütant Mateo Retegui (56.). England nahm damit mit einiger Verspätung leichte Revanche für die Niederlage im EM-Finale von Wembley 2021.

Ronaldo erzielte in Lissabon per Handelfmeter (51.) das 3:0 und per direktem Freistoß das 4:0 (63.), zuvor hatten Bayern-Außenverteidiger Joao Cancelo (8.) und Bernardo Silva von Manchester City (47.) beim Debüt von Trainer Roberto Martinez für die Selecao getroffen.

In Kopenhagen siegte Dänemark, das ohne Christian Eriksen angetreten war, dank eines Dreierpacks von Youngster Rasmus Höjlund mit 3:1 (1:0) gegen Finnland. Nordirland gewann beim krassen Außenseiter San Marino mit 2:0 (1:0), Bosnien-Herzegowina schlug Island klar 3:0 (2:0).