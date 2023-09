Trainer Stefan Kuntz hat mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation überraschend Federn gelassen und muss um das Ticket zur Endrunde in Deutschland zittern. In Eskisehir kamen die Gastgeber gegen Armenien nur zu einem 1:1 (0:0). Bertug Yildirim rettete zumindest einen Punkt (88.), nachdem Armenien durch Artek Daschjan (49.) in Führung gegangen war.

Die Türkei bliebt zunächst Tabellenführer mit zehn Punkten aus fünf Spielen, hat aber Kroatien (sieben aus drei) und auch Armenien (sieben aus vier) im Nacken. Der WM-Dritte Kroatien um den früheren Weltfußballer Luka Modric und mit Josip Juranovic (Union Berlin) sowie dem Hoffenheimer Andrej Kramaric in der Startelf löste die Pflichtaufgabe Lettland souverän mit 5:0 (3:0). Bruno Petkovic (3., 44.) und Luka Ivanusec (13.) machten in Rijeka bereits vor dem Seitenwechsel alles klar, Kramaric (68.) und Mario Pasalic (78.) erhöhten. Armenien empfängt die Kroaten am Montag zum Spitzenspiel.

Die beiden besten Teams der Gruppe qualifizieren sich für die EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024).