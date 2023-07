Lothar Matthäus hat sich in die Debatte über die Kriterien von Bundestrainer Hansi Flick für Einladungen zur Nationalmannschaft eingeschaltet.

In die Debatte über die Kriterien von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick für Einladungen zur Nationalmannschaft hat sich nun auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus eingeschaltet. Dabei stellte der Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1990 in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne "So sehe ich das" ebenso wie zuvor schon einige andere Beobachter vereinzelte Personalentscheidungen des Coaches infrage.

"Ich finde es legitim, dass man darüber spricht, ob die besten und fittesten Spieler aufgestellt wurden", konterte Matthäus Flicks dünnhäutige Reaktion auf öffentliche Kritik an den Maßstäben für eine Nationalmannschafts-Einladung. Der Chefcoach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte die aufgekommenen Zweifel am Leistungsprinzip als wichtigstem Gradmesser für eine Nominierung vor Wochenfrist als "Dreistigkeit" bezeichnet.

Besonders vor diesem Hintergrund allerdings zeigt Matthäus keinerlei Verständnis für die Berufung von Abwehrspieler David Raum von Pokalsieger RB Leipzig für die drei misslungenen Testspiele im vergangenen Juni. "Wenn zum Beispiel ein David Raum in Leipzig nicht spielt, dann hat er eigentlich in der Nationalmannschaft auch nichts zu suchen", betonte Matthäus.

Raum war auf der Zielgeraden der zurückliegenden Bundesliga-Saison erst nach Leipzigs perfekter Qualifikation für die Champions League noch einmal am letzten Spieltag gegen Absteiger Schalke 04 für gerade 29 Minuten zum Einsatz gekommen. In den drei wichtigen Begegnungen seines Klubs um einen Platz in der europäischen Königsklasse zuvor saß der 25-Jährige nur auf der Bank. Einige Entscheidungen von Flick, schlussfolgerte Matthäus denn auch rund ein Jahr vor der Heim-EM, "waren auch für mich überraschend".

In den nachfolgenden Länderspielen gegen die Ukraine (3:3) sowie danach in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) stand Raum jedoch auch nur beim ersten "Experiment" der DFB-Elf für 71 Minuten auf dem Platz. Anschließend drückte er auch im Nationalteam lediglich die Ersatzbank.