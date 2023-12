Laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten droht Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen wegen anhaltender Rückenprobleme eine Operation. Der Schlussmann des FC Barcelona hat wegen seiner Probleme seit drei Wochen nicht gespielt. Auf Anfrage wollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Berichte nicht bestätigen.

Sollte ter Stegen (31), in Abwesenheit des lange verletzten Manuel Neuer die Nummer eins im deutschen Tor, wirklich unters Messer müssen, wäre dies mit Blick auf die Heim-EM im Sommer ein Rückschlag. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Samstag am Rande der Gruppen-Auslosung nochmals bestätigt, dass Bayern-Torhüter Neuer bei den kommenden Spielen im März wieder dabei sein wird, "wenn er gesund bleibt".

Zuletzt war ter Stegen wegen akuter Rückenschmerzen aus dem Lager des Nationalteams abgereist und hatte die Länderspiele gegen die Türkei in Berlin (2:3) und gegen Gastgeber Österreich in Wien (0:2) verpasst.

Nach Informationen der katalanischen Zeitung Sport halten die Mediziner von Barca eine OP für die beste Option. Demnach würde der Keeper weitere vier bis sechs Wochen ausfallen, könnte aber Anfang bis Mitte Januar zurückkehren.