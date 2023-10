Die Austragung des Fußball-EM-Qualifikationsspiels am kommenden Donnerstag in Tel Aviv zwischen Israel und der Schweiz ist aufgrund des Großangriffs der Hamas auf Israel fraglich. "Der SFV steht im Austausch mit der UEFA, mit dem Fedpol (Bundesamt für Polizei, d.Red.) und der Schweizerischen Botschaft in Israel. Ob das Spiel Israel-Schweiz am kommenden Donnerstag stattfinden wird, entscheidet die UEFA", teilte der Schweizerische Fußball-Verband mit.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Sonntagmorgen betont: "Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde." Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft sollen sich am Montag in Zürich treffen.