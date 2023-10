Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist ihrem Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ein großes Stück näher gekommen.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist ihrem Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ein großes Stück näher gekommen. Dank eines späten Elfmetertreffers durch Virgil van Dijk (90.+3) gewann das Team von Bondscoach Ronald Koeman 1:0 (0:0) in Griechenland und eroberte den zweiten Platz. Fürs EM-Ticket muss Oranje noch eines der beiden verbleibenden Qualifikationsspiele gewinnen.

Bereits Wout Weghorst (28.) hätte für die Führung sorgen können. Er ließ die große Chance aufs 1:0 aber aus, als er mit einem schwach geschossenen Strafstoß am früheren deutschen U-21-Torwart Odysseas Vlachodimos scheiterte. Aus ihrer deutlichen Überlegenheit machten die Niederländer insgesamt zu wenig, auch Steven Bergwijn (44., 47.) konnte Vlachodimos nicht überwinden. RB Leipzigs Xavi Simons (53.) schoss knapp vorbei - kurz vor Schluss rettete van Dijk den Sieg per Foulelfmeter.

In Gruppe B hatte sich bereits am vergangenen Freitag Frankreich das Ticket für die EM gesichert. Der Vize-Weltmeister ist am 21. November der letzte Quali-Gegner für Griechenland. Die Niederländer spielen noch gegen Irland (18.) und auf Gibraltar (21.).