Ralf Rangnick bleibt mit Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland weiter makellos.

Köln (SID) - Ralf Rangnick bleibt mit Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland weiter makellos. Die Auswahl des deutschen Teamchefs setzte sich am Montagabend in Linz mit viel Mühe mit 2:1 (0:1) gegen Estland durch. Michael Gregoritsch (88.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer für die Österreicher.

Zuvor hatte der Kölner Florian Kainz (68.) den Führungstreffer der Balten durch Rauno Sappinen (25.) ausgeglichen. Noch vor dem Tor der Gäste hatte Gregoritsch einen Foulelfmeter an die Latte gesetzt (17.). Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen führen die Österreicher die Gruppe F vor Belgien an.

Nach der 0:3-Pleite gegen Belgien fuhr Schweden einen Pflichtsieg ein. Die Mannschaft von Trainer Janne Andersson, der Altstar Zlatan Ibrahimovic diesmal nicht in den Spieltagskader nominiert hatte, schlug Aserbaidschan in Solna mit 5:0 (1:0). Emil Forsberg von RB Leipzig (38.), Bahlul Mustafazade (65./Eigentor), Viktor Gyökeres (79.), Jesper Karlsson (88.) und Anthony Elanga (89.) trafen für die Skandinavier.

Die Schweden rückten mit drei Zählern auf den dritten Rang. Belgien hatte nach dem Auftaktsieg spielfrei. Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gastieren die Roten Teufel mit Nationaltrainer Domenico Tedesco in Köln für ein Länderspiel gegen die deutsche Auswahl.