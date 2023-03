Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat dank Benjamin Pavard den Traumstart in die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland veredelt.

Köln (SID) - Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat dank Benjamin Pavard den Traumstart in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland veredelt. Der Rechtsverteidiger von Bayern München erzielte am Montagabend beim 1:0 (0:0) in Irland den Siegtreffer. Schon zum Auftakt der Gruppe B hatte der Vize-Weltmeister die Niederlande mit 4:0 bezwungen.

Im stimmungsvollen Dublin taten sich die Franzosen lange schwer. Dann aber setzte Pavard (50.) den Ball von der Strafraumkante genau unter die Latte. Auch Frankfurts Randal Kolo Muani und Pavards Münchner Teamkollege Dayot Upamecano standen in der Startelf von Nationaltrainer Didier Deschamps.

Die Niederlande mühten sich wiederum beim 3:0 (1:0) in Rotterdam gegen Fußballzwerg Gibraltar in Überzahl zum ersten Sieg. Memphis Depay (23.) und Nathan Ake (50./82.) trafen für die Elftal, die auch nach der Roten Karte gegen Liam Walker (51.) vieles schuldig blieb. Bayerns Abwehrmann Matthijs de Ligt stand nach einer überstandenen Viruserkrankung in der Startelf.

Frankreich führt die Gruppe mit der maximalen Punkteausbeute an, Oranje schob sich auf Platz drei vor. Griechenland, das spielfrei hatte, bleibt Zweiter.