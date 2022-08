Oberschleißheim (SID) - Ruderin Alexandra Föster hat bei den European Championships in München nach einem starken Schlusssprint überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Im Einer-Finale auf der Regattastrecke in Oberschleißheim musste sich die 20-Jährige lediglich Karolien Florijn aus den Niederlanden und Evangelia Anastasiadou geschlagen geben. Für den Deutschen Ruderverband (DRV) ist es in München nach zwei Medaillen im Para-Rudern die erste Podestplatzierung in einer olympischen Bootsklasse.

Föster hatte sich nach einem enttäuschenden vierten Rang im Vorlauf erst über den Hoffnungslauf zurück in den Wettbewerb gekämpft. Vor knapp fünf Wochen hatte die Meschederin völlig unerwartet den Weltcup in Luzern gewonnen. Nur kurze Zeit später kürte sie sich im italienischen Varese zudem zur U23-Weltmeisterin. Bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr hatte Föster den siebten Platz belegt.