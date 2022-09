Frankfurt am Main (SID) - Nach dem bitteren Aus im Hoffnungslauf hat der Deutschland-Achter zumindest sein letztes WM-Rennen in Racice/Tschechien gewonnen. Das stark verjüngte Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes ( DRV) setzte sich am Sonntag im B-Finale vor China sowie Italien durch und beendete die Titelkämpfe damit auf dem siebten Rang.

Am Freitag war die Crew um Schlagmann Torben Johannesen im Hoffnungslauf nur auf Platz drei gelandet und hatte damit erstmals seit 23 Jahren wieder einen WM-Endlauf verpasst. Schon bei der EM in München vor sechs Wochen war das deutsche Flaggschiff, das sich nach den Olympischen Spielen in Tokio im Vorjahr im Neuaufbau befindet, an den Medaillen vorbeigefahren.

Mit einem Sieg beendete auch die EM-Dritte Alexandra Föster die WM. Die 20-Jährige aus Meschede, die den Einer-Endlauf knapp verpasst hatte, gewann ebenfalls ihr B-Finale.