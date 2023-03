Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als klarer Favorit in ihr erstes Länderspiel nach dem WM-Debakel. Gewinnt die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru, zahlt der Wettanbieter bwin für zehn Euro Einsatz lediglich 12,90 Euro zurück. Sollten sich die Südamerikaner durchsetzen, gibt es für zehn Euro 100 Euro.