Köln (SID) - Trainer Xavi vom FC Barcelona hat das Gegenpressing und Konterspiel von Eintracht Frankfurt in höchsten Tönen gelobt. "Sie sind sehr stark im Umschaltspiel, das haben sie letzte Woche sehr gut gemacht", zeigte sich der Coach des spanischen Fußball-Spitzenklubs in der Pressekonferenz am Mittwoch beeindruckt. Auch im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) erwarte er eine offensiv angreifende Eintracht.

Sein Team müsse sich der Intensität, dem Willen und der "riesigen Motivation" des Gegners entgegenstemmen. Dabei sei es am wichtigsten, die unnötigen Ballverluste aus dem Hinspiel (1:1) abzustellen. Ein Grund für die Unsauberkeit im eigenen Spiel sei aber der schlechte Zustand des Frankfurter Rasens gewesen. "Morgen wird der Rasen in einem Top-Zustand sein", prognostizierte der 42-Jährige.

Ob der angeschlagene Innenverteidiger Pique bei der Defensivarbeit helfen kann, ist noch ungewiss. Im vorläufigen Kader, den der Klub am Mittwoch bekannt gab, ist der 35 Jahre alte Routinier noch unter Vorbehalt gelistet.