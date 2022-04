München (SID) - Trainer Unai Emery vom FC Villarreal sieht sein Team trotz des 1:0-Vorsprungs im Viertelfinal-Rückspiel bei Bayern München als Underdog. "Die Bayern sind der Favorit. Es wird unheimlich schwer, und wir müssen versuchen, Antworten zu finden", sagte der Spanier vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) in der Allianz Arena.

Es werde "ein ganz anderes Spiel" werden, sagte Emery, der von seiner Mannschaft "Gelassenheit" fordert. Der spanische Europa-League-Sieger hatte es im Hinspiel verpasst, sich einen noch komfortableren Vorsprung herauszuspielen. "Der Respekt ist enorm, aber wir nehmen die Herausforderung an", sagte Emery, dessen Team in München effizienter auftreten will und "die Konter nutzen" möchte.

"Diese Spiele müssen wir genießen, auch wenn Bayern uns doppelt oder dreimal soviel abverlangen wird wie andere Teams", sagte Stürmer Gerard Moreno, der aber betonte: "Wir wollen natürlich weiterkommen."