24 Rennen in der Saison 2024: Die Formel 1 versucht im kommenden Jahr ihren Rekordkalender durchzuziehen. Ein Rennen in Deutschland steht wieder einmal nicht auf dem Programm, dafür starten Weltmeister Max Verstappen ( Red Bull) und Co. erneut in der Wüste von Bahrain (2. März) in die WM. Der Titel wird spätestens beim Saisonfinale in Abu Dhabi (8. Dezember) vergeben. Am Mittwoch verabschiedete der Motorsport-Weltrat des Weltverbandes FIA den offiziellen Plan.

Eigentlich wollte die Formel 1 schon in diesem Jahr 24 Rennen fahren, aber der Große Preis von China wurde wegen der damals noch geltenden Coronaauflagen gestrichen, der Grand Prix in Imola fiel aufgrund einer Flutkatastrophe aus. 2024 kehren beide Rennen zurück, die restlichen Austragungsorte bleiben gleich. Drei Rennen, Las Vegas sowie wegen des Ramadan der Auftakt in Bahrain und der zweite Grand Prix in Saudi-Arabien, werden samstags gestartet.

"Das Interesse an der Formel 1 ist groß und die Nachfrage ungebrochen", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali, "und ich glaube, dass dieser Kalender die richtige Balance zwischen traditionellen Rennen sowie neuen und bestehenden Austragungsorten findet." - Der Formel-1-Kalender für 2024 im Überblick:

02. März - Bahrain (Samstag)

09. März - Saudi-Arabien (Samstag)

24. März - Australien

07. April - Japan

21. April - China

05. Mai - Miami

19. Mai - Emilia-Romagna

26. Mai - Monaco

09. Juni - Kanada

23. Juni Spanien

30. Juni - Österreich

07. Juli - Großbritannien

21. Juli - Ungarn

28. Juli - Belgien

25. August - Niederlande

01. September - Italien

15. September - Aserbaidschan

22. September - Singapur

20. Oktober - USA

27. Oktober - Mexiko

03. November - Brasilien

23. November - Las Vegas (Samstag)

01. Dezember - Katar

08. Dezember - Abu Dhabi