Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg wird auch in der kommenden Saison für Haas an den Start gehen. Der US-Rennstall verkündete am Donnerstag sein Line-up für die Saison 2024 und bestätigte die weitere Zusammenarbeit mit dem Deutschen für ein Jahr. Für Hülkenberg ist es die elfte Saison als Stammfahrer in der Königsklasse. Auch im zweiten Cockpit setzt Haas auf Kontinuität und vertraut dem Dänen Kevin Magnussen.

"Nico hat sich ohne viel Lärm eingefügt und sich als wertvolles Mitglied des Teams erwiesen. Er hat bald 200 Starts in der Formel 1, und wir sind sehr froh, dass wir von dieser Erfahrung hinter dem Steuer profitieren können", sagte Teamchef Günther Steiner. Hülkenberg war zur laufenden Saison als Stammfahrer in die Königsklasse zurückgekehrt. Bei Haas ersetzte er Mick Schumacher. Zuvor war er als Ersatzfahrer für Aston Martin im Einsatz.

Vor dem Großen Preis der Niederlande am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Zandvoort belegt der Emmericher mit neun Punkten WM-Platz 14. Mit dem siebten Platz beim Großen Preis von Australien in April hat Hülkenberg für das bislang beste Haas-Ergebnis der Saison gesorgt.

"Nico hat sich im Qualifying übertroffen. Sechsmal schaffte er es ins Q3. Er ist seit 2019 keine komplette Saison in der Formel 1 gefahren. Das zeigt, wie professionell er ist und wie er physisch auf sich achtet", sagte Steiner, der von einer "extrem soliden Fahrerpaarung" sprach.

Hülkenberg freute sich über Klarheit in der Karriereplanung. "Es ist schön, die Dinge für die nächste Saison frühzeitig zu regeln und sich auf die Rennen und die Verbesserung der Leistung zu konzentrieren", sagte der 36-Jährige: "Ich genieße es, Teil des Teams zu sein. Wir treten in einem sehr engen Mittelfeld an, und ich freue mich, die gemeinsame Reise fortzusetzen."