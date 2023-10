Ferrari-Pilot Carlos Sainz (29) will seinem Rennstall auch nach Ende seines bis 2024 laufenden Vertrags die Treue halten.

Ferrari-Pilot Carlos Sainz (29) will seinem Rennstall auch nach Ende seines bis 2024 laufenden Vertrags die Treue halten. "Ich fühle mich hier zu Hause und sehr geschätzt. Ich glaube an das Projekt und blicke optimistisch in die Zukunft. Die Gespräche werden im Winter beginnen, um zu sehen, ob wir zu einer Einigung kommen können", sagte Sainz im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Für Sainz, der zuletzt im September in Singapur triumphiert hatte, ist es laut eigener Angaben ein Traum, Ferrari-Pilot zu sein. "Ich will gewinnen und die größten Chancen sind hier. Ich sehe ein Team, das Red Bull einholen kann", sagte er.

Mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc habe er ein gutes Verhältnis. "Wenn es heute einen Vorteil für Ferrari gibt, dann ist es der, zwei Fahrer zu haben, die perfekt zusammenarbeiten und sich immer respektieren", sagte der Spanier: "Unsere Priorität ist es, vor den Rivalen zu bleiben, nicht die Nummer eins oder zwei zu sein."