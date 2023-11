Der frühere Tourenwagen-Champion und Formel-1-Fahrer Hans-Joachim Stuck sieht Ferrari und Mercedes im Vergleich zu Red Bull und McLaren im Hintertreffen. Über die beiden Top-Teams sagte er im Interview mit Eurosport: "Zweiter und Dritter zu werden ist nicht gut genug." In der Konstrukteurswertung kämpfen beide noch um den Platz hinter dem Weltmeister-Team Red Bull.

"Ferrari und Mercedes stecken in derselben Klemme", sagte Stuck. Die Scuderia hat in dieser Saison ein Rennen gewonnen und durch Carlos Sainz in Singapur die Red-Bull-Siegesserie beendet. Lewis Hamilton und George Russell haben es 2023 hingegen noch nicht auf das oberste Treppchen geschafft. Nachdem die Silberpfeile zwischen 2014 und 2021 die Königsklasse dominiert hatten, holten sie nur noch einen Sieg - in Brasilien 2022 durch George Russell. Für Stuck ist klar: "Mercedes muss auch mal wieder gewinnen."

Von einem anderen Rennstall scheint Stuck dagegen begeistert. "McLaren leistet eine hervorragende Arbeit, Hut ab", sagte er. Das Team habe sich im Verlauf der Saison durch gelungene Entwicklungsarbeit zur ernsten Konkurrenz gemausert. "Daran sieht man, dass es funktioniert", sagt Stuck.