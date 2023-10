Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Großen Preis der USA in Austin/Texas die Pole Position für das Sprintrennen gesichert.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Großen Preis der USA in Austin/Texas die Pole Position für das Sprintrennen gesichert. Der niederländische Red-Bull-Star verwies im Sprint-Qualifying am Samstag in 1:34,538 Minuten Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf die Plätze. Verstappen lag weniger als eine Zehntelsekunde vor seinen Rivalen.

"Das Auto hat gut funktioniert. Normalerweise sind wir gut im Rennen, aber diese Strecke ist ziemlich herausfordernd", sagte Verstappen. Der Sprint beginnt um 00.00 Uhr MESZ (Sky).

Nico Hülkenberg, dessen Haas-Team mit einem großen Update am Wagen und Hoffnungen zum Heimrennen angereist ist, erlebte eine erneute Enttäuschung. Wie bereits im Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) reichte es für den Deutschen lediglich für den 16. Startplatz. Auch Teamkollege Kevin Magnussen scheiterte als 17. in Q1.

Verstappen hatte am Freitag im Qualifying die schnellste Zeit hingelegt, weil er dabei die Streckenbegrenzung überquerte, reichte es nur zum sechsten Platz hinter Pole-Setter Leclerc. Auch im Sprint-Shootout leistete sich der Niederländer einen ungewohnten Fehler. Bei einem Dreher in Q2 flog Verstappen von der Strecke, verhinderte aber einen Einschlag und konnte die Session fortsetzen.