Nach dem historischen Aus in der Gruppenphase bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland hat Brasilien die Zusammenarbeit mit der schwedischen Star-Trainerin Pia Sundhage vorzeitig beendet. Ursprünglich sollte die 63-Jährige die Selecao noch nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris anführen, doch das erste Verpassen einer WM-K.o.-Runde seit 28 Jahren wog zu schwer.

Sundhage war nach drei Olympiafinals in Folge (Gold mit den USA 2008 und 2012, Silber mit Schweden 2016) im August 2019 mit vielen Vorschusslorbeeren ihr Amt am Zuckerhut angetreten, scheiterte bei den Sommerspielen 2021 in Tokio und nun bei der letzten WM von Superstar Marta jedoch frühzeitig. Der Gewinn der Copa America im Vorjahr bleibt nach 57 Spielen unter ihrem Kommando der einzige Titel.

Laut des brasilianischen Verbandes solle "in den kommenden Tagen" das Trainerteam vorgestellt werden, das die Mannschaft zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 und zur WM 2027 führt.