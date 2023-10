Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga durch ein Comeback in der zweiten Halbzeit die erste Saisonniederlage verhindert.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben nach dem überraschenden Verpassen der Champions-League-Gruppenphase in der Bundesliga durch ein Comeback in der zweiten Halbzeit die erste Saisonniederlage verhindert. Im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim war es Kapitänin Alexandra Popp (89.), die den Wölfinnen mit ihrem späten Ausgleichstreffer noch einen Punkt rettete. Durch das 2:2 (0:2) bleibt der VfL vor den Gästen Tabellenführer.

Vor 3707 Zuschauern hatten Ereleta Memeti (18.) und Mara Alber (45.+1) Hoffenheim zunächst in Führung gebracht. Dominique Janssen (55.) traf kurz nach der Pause per Foulelfmeter zum Wolfsburger Anschluss.

Vor dem Spiel hatte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot klargemacht, das bittere Champions-League-Aus, direkt wieder "wettmachen" zu wollen - doch bereits in der 18. Minute erhielt dieses Vorhaben einen Dämpfer. Ein halbhoher Ball durch die Mitte erreichte die einlaufende TSG-Stürmerin Memeti, die den Ball beim Abschluss nicht voll erwischte, aber dennoch zum 1:0 traf.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Alber durch eine abgefälschte Flanke auf 2:0. Nach einem Foul an Popp traf Janssen per Elfmeter zum Anschluss. Kurz darauf scheiterte Popp an der Latte. Der VfL rannte danach lange erfolglos an, ehe Popp doch noch der späte Ausgleich gelang.