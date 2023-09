Der DFB zeichnet Franziska Kett und Alara Sehitler für ihre Leistungen in der Saison 2022/23 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold aus.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeichnet die Nachwuchsspielerinnen Franziska Kett und Alara Sehitler (beide Bayern München) für ihre Leistungen in der Saison 2022/23 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold aus. U19-Vizeeuropameisterin Kett erzielte im Turnier insgesamt drei Tore, eins davon sicherte Deutschland in der Verlängerung des Halbfinales den Einzug ins Endspiel.

Den Sprung zum deutschen Meister nach München wagt für die neue Saison die erst 16-jährige Sehitler, die bei der U19-EM in allen Partien zum Einsatz kam und im Auftaktspiel gegen Österreich zwei Tore erzielte. Ebenso wie Kett wurde Sehitler später in das Team des Turniers gewählt. - Die Gewinnerinnen der Fritz-Walter-Medaille:

U19, Jahrgang 2004:

Gold: Franziska Kett ( FC Bayern München)

Silber: Vanessa Diehm (TSG Hoffenheim)

Bronze: Dilara Acikgöz (Eintracht Frankfurt)

U17, Jahrgang 2006:

Gold: Alara Sehitler (FC Bayern München, ehemals FV Ravensburg)

Silber: Emily Wallrabenstein (Eintracht Frankfurt)

Bronze: Melina Krüger (Hamburger SV, ehemals Magdeburger FFC)