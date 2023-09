Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss wegen einer Erkrankung auf die ersten Länderspiele der deutschen Fußballerinnen nach der WM-Pleite in Australien und Neuseeland verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wird Co-Trainerin Britta Carlsson ihre Chefin in den Partien der Nations League am 22. September (18.00 Uhr) gegen Gastgeber Dänemark in Viborg und am 26. September (ab 18.15 Uhr) in Bochum gegen Island vertreten.

Demnach verzögere sich zudem die Veröffentlichung der WM-Analyse, "deren Ausarbeitung beim DFB ausführlich auf allen Ebenen begonnen hatte". Die Analyse werde nach der Rückkehr von Voss-Tecklenburg fortgeführt, danach sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Genaueres zur Erkrankung der 55 Jahre alten Voss-Tecklenburg gab der DFB nicht bekannt.

"Zunächst wünschen wir Martina eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie bald wieder in unser Team zurückkehrt", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften: "Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft gilt es nun, nach vorne zu schauen und mit neuer Energie, Enthusiasmus und Leidenschaft in die kommenden Aufgaben zu gehen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns für die Olympischen Spiele qualifizieren."