Spaniens neue Fußball-Heldin Olga Carmona (23) ist am Tag des WM-Triumphs in Australien von einem privaten Schicksalsschlag getroffen worden. Der Vater der Kapitänin und Finaltorschützin verstarb am Sonntag, das teilte der spanische Fußballverband RFEF am Abend in "tiefer Trauer" mit.

"Die Spielerin erhielt die traurige Nachricht nach dem WM-Finale", hieß es in der Mitteilung: "Wir senden in einem Moment der tiefsten Schmerzen unseren aufrichtigen Trost an Olga und ihre Familie. Wir lieben dich, Olga, du gehörst zur Geschichte des spanischen Fußballs."

Spanien hatte Europameister England im Endspiel mit 1:0 (1:0) besiegt und damit erstmals den Titel gewonnen. Carmona (29.) entschied das Spiel mit einem Linksschuss ins lange Eck.