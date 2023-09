Die deutschen Fußballerinnen müssen in den kommenden beiden Nations-League-Partien auf Sara Däbritz (28) verzichten. Die Nationalspielerin habe aufgrund eines Trauerfalls in der Familie abgesagt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Ein Ersatz für die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon werde nicht nachnominiert.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Australien bestreiten die DFB-Frauen am 22. September in Dänemark (18.00 Uhr/ARD) das erste Spiel des neuen Wettbewerbs, am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) folgt das erste Heimspiel gegen Island in Bochum. In der Nations League geht es für den Olympiasieger von 2016 um die Qualifikation für die Sommerspiele 2024.