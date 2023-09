Die deutschen Fußballerinnen müssen zukünftig ohne Melanie Leupolz auskommen. Die 29 Jahre alte Mittelfeldspielerin des englischen Meisters FC Chelsea erklärte am Montag ihren Rücktritt aus dem Nationalteam. Leupolz lief 79 Mal im Trikot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf. Dabei gewann sie 2013 den Europameistertitel und holte 2016 Olympiagold.

Bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Australien und Neuseeland machte Leupolz als Mutter im Leistungssport Schlagzeilen, da sie ihren neunmonatigen Sohn beim Turnier dabei hatte. "Es war mir wichtig, dass ich nach der Geburt den Weg zurück ins DFB-Team geschafft habe, und ich bin sehr stolz, noch einmal eine WM für mein Land gespielt zu haben", sagte Leupolz: "Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass die Fülle an Belastungen energiezehrend ist."

Leupolz kam im ersten WM-Spiel gegen Marokko (6:0) zum Einsatz. Das erstmalige Scheitern des zweimaligen Weltmeisters in der Vorrunde verfolgte sie anschließend von der Ersatzbank aus. "Jetzt ist es an der Zeit, den vollen Fokus auf meinen Verein Chelsea zu legen, denn ich habe den Anspruch, dem hohen Niveau dort gerecht zu werden und mit 100 Prozent Energie alle sportlichen Ziele mit meinem Team zu erreichen", erklärte sie am Ende einer "prägenden und unvergesslichen Zeit".

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, hob Leupolz als eines der prägenden Gesichter des DFB-Teams hervor und nannte sie ein "Vorbild für Sportlerinnen". Sie habe "beeindruckend gezeigt, wie man nach einer Schwangerschaft erfolgreich in den Profifußball zurückkehrt. Ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bedauere ich sehr, kann jedoch ihre Beweggründe nachvollziehen."