Golfprofi Alexander Knappe hat nach der dritten Runde des mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Turniers in Johannesburg die Führung übernommen.

Köln (SID) - Golfprofi Alexander Knappe ( Paderborn) hat nach der dritten Runde des mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Turniers in Johannesburg im Rahmen der DP World Tour die Führung übernommen. Nach einer 65 am Samstag liegt der 34-Jährige mit insgesamt 199 Schlägen knapp vor einem Verfolger-Quartett mit jeweils 200 Schlägen. Dazu gehört auch Rookie Nick Bachem ( Köln), der zur Halbzeit noch geführt hatte, mit einer 69 am Samstag aber ein wenig Boden einbüßte.

Knappe gelangen auf seiner bogeyfreien Runde insgesamt acht Birdies. Ebenfalls noch gut im Rennen ist Marcel Schneider (Bietigheim), der nach einer 70 auf dem geteilten zehnten Platz notiert wird.