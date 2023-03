Köln (SID) - Der Kölner Golfprofi Nick Bachem hat in Johannesburg seinen ersten Sieg auf der DP World Tour gefeiert. Der 23-Jährige, der erst in dieser Saison sein Debüt auf der früheren Europa-Tour des Verbandes PGA gegeben hat, setzte sich beim mit 1,5 Millionen US-Dollar dotierten Turnier in Südafrika nach vier Runden mit vier Schlägen Vorsprung auf die Lokalmatadoren Zander Lombard und Hennie du Plessis durch.

Alexander Knappe ( Paderborn), der nach drei Runden geführt hatte, fiel am Schlusstag mit einer 73er Runde auf den 13. Platz zurück. Bachem steigerte sich dagegen nach einer schwächeren 69 am dritten Tag und sicherte sich souverän den Erfolg mit 64 Schlägen auf dem Par-72-Kurs.

Auf der World Tour war es der zweite deutsche Sieg in diesem Jahr, nachdem Marcel Siem ( Ratingen) Ende Februar in Indien triumphiert hatte. Bachem behielt am Schlusstag die Nerven und kam ohne Bogey ins Klubhaus. Mit acht Birdies und der Gesamtzahl von 264 Schlägen an vier Tagen feierte der Sportsoldat vom Marienburger Golf-Club den bislang größten Erfolg seiner Karriere.