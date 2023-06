Der Golfprofi Yannik Paul liegt nach der ersten Runde des DP-World-Tour-Turniers Scandinavian Mixed in Stockholm in Führung.

Der Viernheimer Golfprofi Yannik Paul liegt nach der ersten Runde des DP-World-Tour-Turniers Scandinavian Mixed in Stockholm in Führung. Der 29-Jährige spielte auf dem Par-72-Kurs ebenso wie der Däne Niklas Nörgaard eine 65. Paul, als Nummer 108 bester Deutscher in der Weltrangliste, gelangen acht Birdies bei nur einem Bogey an seinem zweiten Loch.

Yannik Paul hatte im Vorjahr bei der Mallorca Open seinen ersten Triumph auf der DP World Tour gefeiert. In Stockholm glückte Nicolai von Dellingshausen ( Hubbelrath) auf Position sieben mit 67 Schlägen ebenfalls ein guter Start. Beste weibliche Teilnehmerin am ersten Tag war die Schwedin Elin Arvidsson als Zehnte mit 68 Schlägen.