Der viermalige Major-Champion Rory McIlroy ist laut Sportwettenanbieter bwin der Favorit auf den Gewinn der am Donnerstag startenden US Open.

Gibraltar (SID) - Der viermalige Major-Champion Rory McIlroy ist laut Sportwettenanbieter bwin der Favorit auf den Gewinn der am Donnerstag startenden US Open. Für einen Sieg des nordirischen Golfstars in Brookline/Massachusetts ist die Quote 12,00 bei den Buchmachern notiert.

McIlroy dicht auf den Fersen ist PGA-Champion Justin Thomas aus den USA (Quote 13,00). Verteidigt der Spanier Jon Rahm seinen Titel erfolgreich, zahlt bwin das 15,00-Fache des Einsatzes zurück. Mit gleicher Quote ist auch ein Triumph von Masters-Sieger Scottie Scheffler (USA) notiert.