Köln (SID) - Wegen der Corona-Einschränkungen haben die Golf-Touren US PGA und LPGA ihre für Oktober geplanten Turniere in China auch in diesem Jahr abgesagt. Das Buick LPGA Shanghai sollte vom 13. bis 16. Oktober im Qizhong Garden Golf Club ausgetragen werden. Die PGA Tour gab die Absage der WGC HSBC Champions bekannt, die für den 27. bis 30. Oktober in Shanghai geplant war.

Es ist das dritte Jahr in Folge, dass beide Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Zuletzt war es zu einer Häufung von Corona-Neuinfektionen in chinesischen Städten gekommen, darunter Shanghai. Die dortigen Behörden veranlassten strenge Abriegelungen, von denen mehrere Millionen Menschen betroffen waren.