Deutschlands Handballerinnen haben vorzeitig das Ticket für das WM-Viertelfinale gelöst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich am Samstag im zweiten Hauptrundenspiel 31:21 (14:13) gegen Serbien durch und hat nach dem fünften Sieg im fünften Spiel auch die anvisierte Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr kommenden Jahres sicher.

Antje Döll (5 Tore) war vor 5000 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB). Mit nun 8:0 Punkten rangiert Deutschland an der Spitze der Hauptrundengruppe III, am Montag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) geht es gegen Titelanwärter und Co-Gastgeber Dänemark um den Gruppensieg.