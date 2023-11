Die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) wird ab der kommenden Saison fest mit fünf Teams im internationalen Wettbewerb vertreten sein. Durch die zuletzt starken Leistungen auf europäischer Ebene verbesserte sich die HBF in der European-League-Dreijahreswertung auf den zweiten Platz und darf künftig vier statt drei Starter im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb stellen.

In der Champions League wird die HBF weiter durch den deutschen Meister vertreten. Der DHB-Pokalsieger erhält ein Ticket für die European League. Die drei weiteren Startplätze für diesen Wettbewerb entfallen auf die Klubs, die in der Bundesliga-Saison die Plätze zwei bis vier belegen.

Auch in dieser Spielzeit tritt die HBF bereits mit fünf Mannschaften in den europäischen Wettbewerben an, da der VfL Oldenburg eine Wildcard für die European League erhalten hatte.