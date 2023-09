Mit einem Sieg bei Buducnost Podgorica sind die Handballerinnen des deutschen Meister SG BBM Bietigheim in die neue Saison der Königsklasse gestartet.

Mit einem Sieg beim zweimaligen Champions-League-Sieger Buducnost Podgorica sind die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim in die neue Saison der Königsklasse gestartet. Das Team von Trainer Jakob Vestergaard setzte sich in Montenegro mit 27:22 (11:10) durch und hatte in der siebenfachen Torschützin Karolina Kudlacz-Gloc ihre beste Werferin.

"Es war ein sehr hartes und enges Match, Buducnost hat uns besonders in der ersten Halbzeit alles abverlangt", sagte Vestergaard nach dem Spiel: "Umso glücklicher bin ich, dass wir hier gewonnen haben. Ich weiß aber auch, dass wir noch vieles in unserem Spiel verbessern können."

In der vergangenen Saison war Bietigheim knapp in der Gruppenphase der Champions League gescheitert.