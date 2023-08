Amos Bartelsmeyer (Frankfurt) hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest das Halbfinale über 1500 m (Sonntag, 17.30 Uhr) trotz einer couragierten Vorstellung verpasst. Der 29-Jährige lief in 3:35,44 Minuten in seinem Vorlauf auf Rang sieben, nur die ersten Sechs aus jedem Lauf ziehen in die nächste Runde ein.

So wie Olympiasieger und Europameister Jakob Ingebrigtsen, der Norweger gewann den Vorlauf mit Bartelsmeyer. Der WM-Titel über die 1500 m fehlt dem 22-Jährigen noch in seiner Sammlung.