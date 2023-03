Washington (SID) - Kugelstoßerin Raven Saunders ist wegen dreier verpasster Doping-Tests für 18 Monate gesperrt worden. Wie die US-amerikanische Anti-Doping-Agentur (USADA) am Mittwoch mitteilte, tritt die Sperre rückwirkend in Kraft und gilt bis zum Februar 2024. Zu den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Jahr wäre die Silbermedaillengewinnerin von Tokio daher wieder teilnahmeberechtigt.

Die 26 Jahre alte US-Amerikanerin, die neben ihrer auffälligen Maske bei den Spielen in Japan vor allem durch ihren Einsatz für soziale Gerechtigkeit und mentale Gesundheit Aufmerksamkeit erregt hatte, hatte im Jahr 2022 drei sogenannte "Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse" begangen. Eine entsprechende Sperre beginnt in diesem Fall mit dem dritten Verstoß und galt damit bereits seit August letzten Jahres.