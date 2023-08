Carolina Krafzik ( Sindelfingen) ist bei der Leichtathletik-WM souverän ins Halbfinale über 400 m Hürden (Dienstag, 20.25 Uhr/ARD und Eurosport) gelaufen. Die deutsche Serienmeisterin und EM-Achte von München blieb in 54,53 Sekunden als Dritte ihres Vorlaufs nur knapp unter ihrer Saisonbestleistung. Für Eileen Demes ( Neu-Isenburg) reichte es nach Platz fünf in ihrem Vorlauf über die Zeitregel noch zum Weiterkommen - weil die 25-Jährige ihre Bestleistung auf 55,29 Sekunden verbesserte.

"Hintenraus habe ich ein bisschen taktiert, ob ich nochmal alles geben muss oder ob es reicht. Ich habe dann gemerkt, es reicht", sagte Krafzik, einzig auf den letzten Metern habe sie etwas den Rhythmus verloren: "Wenn ich ab der zehnten Hürde nochmal wirklich Gas geben kann, ist im Halbfinale vielleicht eine neue Bestzeit drin."

Europameisterin und Vize-Weltmeisterin Femke Bol trudelte in 53,39 Sekunden eine Runde weiter. Die Niederländerin ist auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie zum WM-Auftakt am Samstag in der Mixed-Staffel über 4x400 m kurz vor dem Ziel gestürzt war - und so der mögliche Traum von Gold platzte.

Das Finale steigt am Donnerstag (21.50 Uhr/ARD und Eurosport), dann gilt Bol als Favoritin. Denn: Olympiasiegerin, Titelverteidigerin und Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) war verletzungsbedingt nicht am Start.