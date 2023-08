Joshua Abuaku (Frankfurt) hat als erster Deutscher seit Harald Schmid vor 36 Jahren das WM-Finale über 400 m Hürden erreicht. Der deutsche Meister zog am Montag in Budapest in 48,39 Sekunden als letzter Sprinter in den Endlauf am Mittwoch (21.50 Uhr/ZDF und Eurosport) ein.

"Das Finale war mein Ziel, das wollte ich unbedingt. Ich bin unendlich dankbar. Im Vergleich zu gestern waren die Beine müder. Aber morgen haben wir einen Tag frei, übermorgen versuche ich dann mein Bestes", sagte Abuaku. Der EM-Fünfte von München hatte im Vorlauf in 48,32 Sekunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt.

Im Kampf um Gold warten auf den Sportsoldaten unter anderem Olympiasieger und Weltrekordler Karsten Warholm (Norwegen/47,09) und Titelverteidiger Alison dos Santos aus Brasilien (47,38). Die beiden Favoriten qualifizierten sich mühelos.

Der zweite DLV-Starter Emil Agyekum schied trotz einer persönlichen Bestzeit von 48,71 Sekunden aus. "Ich bin ein bisschen traurig, aber zufrieden. Knapp an der Olympia-Norm vorbei, aber die kommt noch", sagte der Berliner im ZDF.

Als bisher letzter Deutscher hatte Schmid 1987 in Rom über 400 m Hürden in einem WM-Finale gestanden. Der ehemalige Europarekordler holte damals Bronze.