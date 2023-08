Der deutsche Serienmeister Karl Bebendorf (Dresden) hat bei der Leichtathletik-WM den Einzug in das Finale über 3000-m-Hindernis am Dienstag verpasst.

Der deutsche Serienmeister Karl Bebendorf ( Dresden) hat bei der Leichtathletik-WM den Einzug in das ersehnte Finale über 3000-m-Hindernis am Dienstag (21.42 Uhr/ARD und Eurosport) verpasst. Der 27-Jährige lief in 8:22,33 Minuten in seinem Vorlauf auf Platz acht, für den Endlauf hätte der Sportsoldat mindestens Fünfter werden müssen - doch nach etwa 2000 m konnte er das Tempo an der Spitze nicht mehr mitgehen.

Die Zeitenregel für die Final-Qualifikation gibt es in Budapest über die Mittelstrecken nicht mehr.

Olympiasieger und Titelverteidiger Soufiane El Bakkali (8:23,66/Marokko) gab sich ebenso keine Blöße wie Mitfavorit Lamecha Girma (8:15,89/Äthiopien).