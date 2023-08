Staffel-Europameisterin Alexandra Burghardt hat ihre Absage auch kurz vor der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) noch nicht bereut. "Ich bin zufrieden und glücklich mit meiner Entscheidung", sagte die 29-Jährige aus Burghausen dem Münchner Merkur/tz: "Um ehrlich zu sein, macht es auch nur Spaß, wenn man bei 100 Prozent ist. Und nicht bei 95 Prozent rumgurkt."

Burghardt verzichtet wegen anhaltender Rückenprobleme auf eine Teilnahme an den Titelkämpfen in der ungarischen Hauptstadt. "Ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, wie ich es auch vor Tokio gemacht habe, um wieder eine schmerzfreie Vorbereitung zu haben. Ich will in der Olympia-Saison mein volles Potenzial ausschöpfen", sagte die deutsche Meisterin über 200 m mit Blick auf die Sommerspiele 2024 in Paris.

Burghardt hatte in der vergangenen Saison mit der 4x100m-Staffel zusammen mit Gina Lückenkemper ( Berlin), Rebekka Haase und Lisa Mayer (beide Wetzlar) in München EM-Gold gewonnen. "Im Herbst ist das Ziel, nicht mehr diese Schmerzen zu haben, um wieder 100 Prozent im Training geben zu können", sagte sie.