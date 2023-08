Die beiden deutschen Staffeln über die 4x400m sind bei der Leichtathletik-WM in Budapest ohne Chance auf die Finals am Schlusstag geblieben.

Die beiden deutschen Staffeln über die 4x400m sind bei der Leichtathletik-WM in Budapest ohne Chance auf die Finals am Schlusstag (Sonntag, ab 21.37 Uhr/ARD und Eurosport) geblieben. Jean Paul Bredau ( Potsdam), Marvin Schlegel ( Chemnitz), Marc Koch ( Berlin) und Manuel Sanders ( Dortmund) reichten am Samstag 3:00,67 Minuten und Platz sechs im Vorlauf nicht zum Weiterkommen.

Bei den Frauen schieden Luna Thiel ( Wolfsburg), Alica Schmidt ( Berlin), Mona Mayer ( Regensburg) und Carolina Krafzik ( Sindelfingen) nach 3:27,74 Minuten und Rang sechs im Vorlauf aus. Keine Probleme mit dem Finaleinzug hatten die Niederländerinnen mit Topstar Femke Bol, die US-Staffel der Frauen wurde als Titelverteidiger nach einem Wechselfehler hingegen disqualifiziert.