Leipzig (SID) - Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat bei ihren wohl letzten deutschen Hallen-Meisterschaften ihren siebten Titel verpasst. Die 36-Jährige sicherte sich am Samstag mit ihrer Saisonbestleistung von 18,49 m Bronze und schaffte somit auch die Norm für die Hallen-WM (18,30 m) in Belgrad (18. bis 20. März). Sara Gambetta (Halle) gewann in Leipzig mit persönlicher Bestleistung von 19,05 m vor Schwanitz' Vereinskollegin Katharina Maisch (18,54 m/LV Erzgebirge).

Vorjahressiegerin Schwanitz hatte im Januar angekündigt, ihre aktive Karriere nach dieser Saison zu beenden. "Dieses Jahr wird mein letztes sein - mein sportlicher Abgang", sagte die zweimalige Europameisterin der "Freien Presse". Im vergangenen Jahr hatte sich der Saisonverlauf für die Weltmeisterin von 2015 nach einem Bandscheibenvorfall schwierig gestaltet. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war Schwanitz in der Qualifikation gescheitert.

Vor Beginn der DM-Wettkämpfe war in Leipzig eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine eingelegt worden, währenddessen wurde auf einem Videowürfel in der Mitte der Halle die ukrainische Flagge eingeblendet.