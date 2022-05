Köln (SID) - Mit einem Tag Anlauf hat Stabhoch-Weltrekordhalter Armand Duplantis das "Nachspringen" beim Diamond-League-Auftakt in Doha für sich entschieden. Der Schwede setzte sich am Samstag in der um einen Tag verspäteten Konkurrenz in der Aspire Academy mit 6,02 m durch.

Ursprünglich sollte der Wettbewerb bereits am Freitag stattfinden, musste jedoch wegen starker Winde in die Halle verlegt werden. Nach seiner übersprungenen Siegeshöhe versuchte sich Duplantis dreimal vergeblich an 6,12 m.

Der 22 Jahre alte Olympiasieger distanzierte seine Konkurrenz deutlich. Mit jeweils 5,71 m landeten KC Lightfoot ( USA), Ben Broders ( Belgien) und der Olympiazweite Christopher Nilsen ( USA) auf den weiteren Plätzen. Duplantis hält den Weltrekord mit 6,20 m. Das nächste Meeting der Diamond League findet am 21. Mai im englischen Birmingham statt.