Köln (SID) - Die Diamond League hat Leichtathleten aus Russland und Belarus wegen der Invasion der Ukraine bis auf Weiteres von den Wettbewerben der Serie ausgeschlossen. Diese Entscheidung fiel am Donnerstag nach der Generalversammlung in Belgrad, wo am Wochenende die Hallen-WM stattfinden wird.

Der Beschluss folge "der Entscheidung vieler Sportverbände" und der Entscheidung des Council des Leichtathletik-Weltverbandes. World Athletics (WA) hatte wegen des russischen Überfalls Athleten, Betreuer und Offizielle aus Russland und Belarus "für die absehbare Zukunft" von allen internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen.

Russland darf seit 2015 nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen - eine Folge des Staatsdoping-Skandals. Als "Neutrale Athleten" waren Russen unter strengen Richtlinien aber vor dem Ausschluss zugelassen.

Die Diamond League beginnt am 13. Mai in Doha und endet nach 14 Stationen am 7./8. Dezember in Zürich.